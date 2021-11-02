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KPSS şartı yor! İstanbul'da 7 bin 500 kişi işe alınacak

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 15:12 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 15:12

KPSS şartsız personel alımı yapılacak. 150 bin kişiye ihtiyaç var. İstanbul pilot şehir olarak seçildi. İlk etapta 7 bin 500 kişi işe alınacak. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) geçen günlerde ayakkabı sektöründe oluşan yoğun talebi karşılamak üzere 150 bin kişilik ek istihdama ihtiyaç duyulduğunu açıklamasının ardından, İşitme Engelliler Federasyonu bu çağrıya yanıt verdi.


 
TASD açıklamasına göre, iki kurumu ortak bir faydada birleştirecek  olan projenin, ilk etapta işitme ya da konuşma engelli olan 7 bin 500 kişiye  istihdam sağlaması planlanıyor.
 
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Berke  İçten, "Şu anda ciddi şekilde bir işçilik sorunu yaşıyoruz. Üretimimizi  arttırmamız gerekiyor. Ancak çalışacak işçi konusunda sektör olarak özellikle ara  eleman konusunda sıkıntı çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.
 
İçten, "Ayakkabı sanayisi emek yoğun ve iş gücüne dayalı bir  sektördür. Bu nedenle iş gücünü ivedilikle arttırmamız gerekiyor. Sektörün 150  bin elemana ihtiyacı var. Son dönemde özellikle ara eleman sorununu çözecek  projeler geliştirmek üzere çalışıyoruz ve bu noktada devletimizden de destek  bekliyoruz. Bizim en önemli projemiz ev kadınlarını sektörün içerisine çekip  istihdama dahil etmektir." açıklamasında bulundu.
 
Bu nedenle de ekim ayında kamuoyuna bir çağrı yaptıklarını ve 150 bin  kişilik istihdama ihtiyaç duyulduğunu belirttiklerini anımsatan İçten, tam da bu  aşamada İşitme Engelliler Federasyonu’nun çağrılarına yanıt verdiğini aktardı.
 
İstanbul’un pilot şehir olarak seçildiğini ve projenin devamında tüm  Türkiye’ye yayılmasının hedeflendiğini kaydeden Berke İçten, hem ara eleman hem  de kalifiye ve usta eleman yetiştirmek üzere saya dikiminden, montaja kadar  ayakkabı üretimi için gerekli olan tüm aşamalarda çalışacak personele ihtiyaçları  olacağını bildirdi.
 
"Ayakkabı sektörü olarak engelleri birlikte aşacağız"
 
TASD olarak hem çalışan hem sektör işverenleri arasında federasyonun  da desteği ile köprü vazifesi görmeyi planladıklarını dile getiren İçten, şunları  kaydetti:
 
"İŞKUR desteğini almayı hedeflediğimiz projede ülkemizde yaşayan  engelliler arasında en büyük kısmı oluşturan, yaklaşık 4 milyonun üzerinde duyma  ve konuşma yeteneğinden yoksun, işitme engelli vatandaşlarımızdan en azından bir  kısmını sektörümüze kazandırabilmeyi istiyoruz. Bu projede bizimle yol arkadaşı  olacak İşitme Engelliler Federasyonu’nun yetkililerine ayrıca çok teşekkür etmek  istiyorum. Ayakkabı sektörü olarak engelleri birlikte aşacağız. İşitme engelliler  için iletişim başta olmak üzere tüm engelleri olabildiğince ortadan kaldırmak  üzere hemen her alanda hizmet vermeyi ve toplumda engelli bilincini artırarak  toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen bu büyük federasyonla birlikte böyle  bir projede yer alacağımız için oldukça mutluyuz."
 
Berke İçten, ayrıca devletin ayakkabı sektörüne uzun vadede kalifiye  eleman yetiştirilmesi amacıyla yeni meslek liselerinin ve üniversitelerde de  ayakkabı mühendisliği bölümlerinin açılması konusunda destek beklentilerini  yineledi.
 
SINAV ŞARTI YOK!
 
Ayakkabı sektöründe istihdam edilecek 7 bin 500 kişi için KPSS ya da herhangi bir sınav sonucu gerekli değil. 
 
  
 

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