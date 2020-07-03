KPSS şartı yok! TRT personel alıyor! TRT'ye başvuru nasıl yapılır? TRT iş ilanları!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 20 farklı iş alanında personel alıyor. TRT'nin personel ilanları yayınlandı. TRT başta TRT World olmak üzere TRT bünyesinde yer alan kanallara tecrübeli personel alacak. TRT'ye KPSS şartsız personel alımı için tek şart tecrübeli olmak. Peki, TRT personel alımı başvuruları nasıl yapılır? TRT kariyer iş ilanları!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 20 personel alıyor. Başta yazılım olmak üzere, yayın şefi, yönetmen yardımcısı, stüdyo şefi, medya yöneticisi, yönetici yapımcı, kıdemli reklam satış yöneticisi, kurgu yönetmeni ve yönetim asistanı gibi kadrolara alım yapılacak. Peki, TRT personel alımı başvuruları nasıl yapılır? TRT kariyer iş ilanları!

TRT KPSS şartsız personel alımı yapacak. TRT personel alımı ilanları yayınlandı. TRT'de 20 farklı kadroda personel alınacak.

TRT GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-18 Yaşından büyük olmak.

-Verilecek görevi yaparken herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

-Belirtilen alım ilanlarında gerekli şatları sağlamak,

-Belirtilen dilleri akıcı ve düzgün konuşmak.

KIDEMLİ REKLAM YÖNETİCİSİ

TRT Reklam Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzereaşağıdaki temel görevlerden sorumlu "Kıdemli Reklam Satış Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Üniversitelerin örgün lisans bölümlerinden mezun,

- Ana kanal ve/veya tematik kanal reklam satışı konusunda en az 7 yıl tecrübeli,

- Televizyon içeriklerine meraklı, dizi /film/program içeriklerine hakim,

- Pazarlama ve satış odaklı düşünen,

- Raporlama ve sunum konusunda yetenekli olan,

- İletişim ve ikna becerileri güçlü, planlama ve koordinasyon becerisi gelişmiş,

- Stres altında doğru ve hızlı karar verebilen,

- Çalışma disiplini ile fark yaratacak,

- Diksiyonu düzgün, giyimine özen gösteren, analitik ve sonuç odaklı,

- Analitik düşünebilen ve planlama becerisine sahip,

İngilizce bilen, tercihen 2. yabancı dil bilgisine sahip olan,

- Seyahat engeli olmayan,

- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

- MS Office uygulamalarına hakim,

- Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış veya makul süreli tecili bulunan.

İŞ TANIMI

- Şirket vizyon, misyon, hedefleri doğrultusunda satış stratejilerine yönelik reklam satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi,

- Sorumlu olduğu kanala reklam alınmasına yönelik reklam veren müşterilerle ilişkilerin kurulması ve bu ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması,

- Reklam potansiyelini arttırmaya ve yeni müşteri kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunarak reklam hedeflerinin gerçekleştirilmesi,

- Reklam harcamalarının doğru planlanması ve yönetilmesi,

- Sorumlu olduğu ekibi uyumlu bir şekilde yönetmesi,

- Müşteri portföyünün geliştirilmesi ve mevcut müşteri memnuniyetinin sağlanması.

TRT YÖNETMEN YARDIMCISI İLANI

Görev Tanımı: Kayıt/canlı yayın öncesinde stüdyonun ve rejinin hazırlığıyla ilgilenmek ve çekime hazır hale getirilmesi

- Tüm teknik ekibi (kameraman,resim seçici, ışık, ses, VTR, reji personeli ve stüdyo şefi) program çekimi için verilen talimatları yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla kontroller yapmak ve yönetmenin bilgilendirilmesi

- Tüm ekibi kayıt/yayın öncesinde bilgilendirmek, kayıt/yayın saati öncesinde hazır bulunmasını sağlanması

- Konu ve programın içeriği çerçevesinde, canlı yayın esnasında kullanılacak VTR, özel efekt, KJ çıktısı, grafik vb. içeriklerin hazır olmasını ve yayına zamanında girmesini sağlamak amacıyla ilgili ekip üyeleriyle görüşme yaparak hazırlıklarını takip edilmesi

- Yönetmenin uygun gördüğü çekim ve montajları yapabilmek; kurgu için tüm materyalleri hazırlanması

- Kayıt/yayın sırasında yayın/kayıtla ilgili notları tutmak ve kurgu aşamasında bu notların yönetmene iletilmesi

- Programla ilgili tüm materyali (ses, görüntü vb.) yayın/kayıt öncesinde hazırlanması

BAŞVURU ŞARTLARI

- Üniversitelerin tercihen İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar fakültelerinden mezun,

- En az 3 yıl TV, Medya sektörü deneyimi bulunan

- Tercihen aktüel çekim konusunda deneyim sahibi

- Tercihen canlı yayın konusunda deneyim sahibi

- Kurgu ve MS Office programlarına kullanabilen,

- Konu ve programın içeriği çerçevesinde, canlı yayın esnasında kullanılacak VTR, özel efekt, KJ çıktısı, grafik vb. içeriklerin hazır olmasını ve yayına zamanında girmesini sağlamak amacıyla ilgili ekip üyeleriyle görüşme yaparak hazırlıklarını takip edilmesi

- Yönetmenin uygun gördüğü çekim ve montajları yapabilmek; kurgu için tüm materyalleri hazırlanması

- Kayıt/yayın sırasında yayın/kayıtla ilgili notları tutmak ve kurgu aşamasında bu notların yönetmene iletilmesi

- Programla ilgili tüm materyali (ses, görüntü vb.) yayın/kayıt öncesinde hazırlanması

GENEL NİTELİKLER

- Üniversitelerin tercihen İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar fakültelerinden mezun,

- En az 3 yıl TV, Medya sektörü deneyimi bulunan

- Tercihen aktüel çekim konusunda deneyim sahibi

- Tercihen canlı yayın konusunda deneyim sahibi

- Kurgu ve MS Office programlarına kullanabilen.