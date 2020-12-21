KPSS şartı yok! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun 19 kılavuz kaptan istihdam edecek. Başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranmıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak. Kurumun, Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, 30 Kasım'da duyurulan 20 kişilik kılavuz kaptan alımına ilişkin süreçte sadece 1 aday işe girmeye hak kazandı. Söz konusu ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmadığından, KPSS şartı aranmaksızın yeni bir ilan yayımlandı.

Bu kapsamda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun 19 kılavuz kaptan alınacak.

Başvuracak kişilerin, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yeterliliğe sahip olması, sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu belgelemesi gerekiyor.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Söz konusu ilan kapsamında durumu talep şartlarına uygun adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu web sayfası açık iş ilanları kısmından elektronik ortamda ya da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezlerine şahsen giderek başvurabilecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından aday listelerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip, listeler, sınav yeri, saati ve tarihi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasının "Haberler ve Duyurular" kısmından (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) ilan edilecek.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkûm olmamak.

• 5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak.

• 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip

• 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek.

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmamış olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.