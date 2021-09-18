KPSS şartı yok iki bakanlık işçi alacak!

İki bakanlık resmen duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartı aramadan işçi alımı yapacaklarını duyurdu. MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak. Sınav tarihleri belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi istihdam edecek. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılıyor.

