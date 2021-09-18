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KPSS şartı yok iki bakanlık işçi alacak!

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 10:00 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 10:00

İki bakanlık resmen duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartı aramadan işçi alımı yapacaklarını duyurdu. MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak. Sınav tarihleri belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi istihdam edecek. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılıyor.


   
Tarım ve Orman Bakanlığı ile  Milli Savunma Bakanlığı Türkiye genelinde işçi alınacağını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam  edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi istihdam  edecek. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işçi alımı Türkiye  İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.  Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 20-24  Eylül tarihlerinde alınacak. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan  listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru  yapabilecek. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi  tutulmadan Bakanlıkça doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Noter kura çekimi 4  Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da, Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk  Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ve diğer duyurular Bakanlığın  "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek ve adaylara  herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak.  İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat,  temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.
 
 
MSB SINAV TARİHLERİNİ DUYURDU 
   
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde işçi alınacağını duyurdu. MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek  kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR  üzerinden başvurular yapıldı. 28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların  belge kontrolleri tamamlandı. Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine,  "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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