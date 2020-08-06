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KPSS şartı yok! 4 bin TL maaşla iş imkanı...

06 Ağustos 2020 Perşembe - 13:37 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 13:37

İş arayışında olanlara güzel haber. Birçok belediye KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor. 4 bin TL maaşla işe girmek için gerekli şartlar ve tüm detaylar haberimizde...


İŞKUR üzerinden iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. 9 belediye personel alınacağını İŞKUR üzerinden duyurdu. KPSS şartı aramayan belediyede işe girenler 4 bin TL maaş alacak. İşte sürekli işçi arayan belediyeler ve iş ilanlarının detayları...

KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BELEDİYELERE BAŞVURULAR
 
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
 
Şırnak Balveren Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
 
Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
 
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel A.Ş. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
 
Bilecik Pazaryeri Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
 
Edirne Uzunköprü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 06.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
 
Afyonkarahisar Beyyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
 
Sivas Gemerek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
Kırklareli Kofçaz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
 
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. A.Ş. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

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