KPSS şartı yok! 4 bin TL maaşla iş imkanı...

İŞKUR üzerinden iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. 9 belediye personel alınacağını İŞKUR üzerinden duyurdu. KPSS şartı aramayan belediyede işe girenler 4 bin TL maaş alacak. İşte sürekli işçi arayan belediyeler ve iş ilanlarının detayları...
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BELEDİYELERE BAŞVURULAR
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
Şırnak Balveren Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel A.Ş. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
Bilecik Pazaryeri Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
Edirne Uzunköprü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 06.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
Afyonkarahisar Beyyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
Sivas Gemerek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
Kırklareli Kofçaz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. A.Ş. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR