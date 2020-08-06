KPSS şartı yok! 4 bin TL maaşla iş imkanı...

İş arayışında olanlara güzel haber. Birçok belediye KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor. 4 bin TL maaşla işe girmek için gerekli şartlar ve tüm detaylar haberimizde...

