KPSS şartı yok! 3.5 milyona iş fırsatı! Genç, kadın...

KPSS şartı yok. Milyonlara iş fırsatı. OVP döneminde yılda ortalama 1 milyon 170 bin olmak üzere, 3.5 milyonun üstünde kişiye istihdam sağlanacak. Genç ve kadın istihdamını artırmak için yeni program ve strateji oluşturulacak.

Hükümetin aldığı tedbirlerle pandemi dönemini en az kayıpla tamamlayıp en hızlı büyüyen ülkeler arasına giren, salgının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik kapsamlı politika tedbirleri sonucunda istihdamı salgın öncesi seviyenin üzerine çıkaran Türkiye, önümüzdeki döneme de iddialı giriyor. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, devam eden toparlanmayla işgücüne katılım ve istihdam rakamlarında önemli bir artış öngörülüyor.

32.1 MİLYON İSTİHDAMA ÇIKILACAK

Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl yüzde 12.6 olarak öngörülen işsizliğin, 2024 sonunda yüzde 10.9'a indirilmesi hedefleniyor. Bu yıl sonunda 28 milyon 641 bin kişi olması beklenen istihdam edilenlerin sayısının ise 2024'te 3 milyon 511 bin kişilik artışla 32 milyon 152 bine çıkarılması öngörülüyor. Programa göre işgücüne katılım oranı yüzde 51.4'ten 53.6'ya, istihdam oranı ise yüzde 44.9'dan 47.8'e çıkarılacak. Türkiye'de istihdamın, yeni Orta Vadeli Program döneminde yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor.

GELECEĞİN İŞLERİ ÖN PLANDA

İstihdamda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için yol haritası da belirlendi. Buna göre, istihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşviklerin sade ve etkin yapıya kavuşturulması, makroekonomik hedefler ve bütçe ile uyumu sağlanacak. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanları başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik farkındalık geliştirilerek, bu alanların bölgesel ve sektörel dönüşümünde; mevcut istihdam durumu, yeni istihdam olanakları ve becerilere yönelik çalışmalar yapılacak.

KADINLARA ÖZEL PROGRAM

Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen 'İş Kulübü Programları' yaygınlaştırılacak. Kadınların ekonomik hayata katılımını teminen, iş kurma ve geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılması, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarının teşvik edilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecek.

İşgücüne katılımı teşvik etmek amacıyla kaliteli, ekonomik ve kolay erişebilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım imkânları yaygınlaştırılacak.

BECERİ ENVANTERİ ÇIKARILACAK

Eğitim-istihdamüretim ilişkisini güçlendirmek için yenilikçi eğitim sektör iş birlikleri artırılarak mesleki eğitim programları aynı zamanda dijital ekonominin değişen gereklerine cevap verecek şekilde uyumlaştırılacak. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalfa ve usta talebini karşılamak üzere Mesleki Eğitim Merkezleri güçlendirilecek. Reel sektöre yönelik beceri temelli bir iş analiz yöntemi geliştirilerek mesleklerin beceri envanterlerinin çıkarılması ve eşleştirme sisteminin beceriler özelinde geliştirilmesi hedeflendi.

GENÇ İSTİHDAMI İÇİN STRATEJİ

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılacak, bu amaçla aktif işgücü programları etkin kullanılacak. Girişimcilik eğitimlerinin aktif işgücü programları içindeki payı artırılacak, girişimcilere yönelik danışmanlık hizmetleri dijital imkânlardan da faydalanılarak geliştirilecek.