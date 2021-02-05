KPSS şartı yok, 166 personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları 166 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımını farklı şehirlerde olmak üzere yapılacak, KPSS şartsız gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını ise internet üzerinden yapabilecek.

Devlet Tiyatroları merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de 81'i sanatçı olmak üzere 119 personel alıyor. Sınavlar, adaylar internet üzerinden interaktif ortamda başvurularını yapmalarının ardından Genel Müdürlüğün sitesinden ilan edilecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapılacak" denildi.

Devlet Tiyatroları 166 sözleşmeli personel alımı genel şartları

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN