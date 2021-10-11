KPSS şartı yok, 150 bin kişi işe alınacak!

150 bin kişi acil işe alınacak. KPSS şartı bulunmuyor. Talebe yetişebilmek için işe alacak 150 bin kişi aranıyor. Son 3 yılı sıkıntılı geçiren ayakkabı sektörü, bu yıl yaz aylarında normalleşmeyle birlikte zirveye koşuyor. Türk ayakkabı sektörü iç piyasanın yanı sıra Avrupa başta olmak üzere dış pazarlardan da yoğun talep alıyor.

Pandemi önlemleri kapsamında kısıtlanan düğün ve nikah törenleri temmuzdaki normalleşmeyle birlikte yeniden yapılınca yazı hareketli geçiren ayakkabı sektörü, eylülde başlayan eğitim sezonuyla da depara kalktı. İki yıllık pandemi sürecinde daha çok evde olunması nedeniyle ertelenen ihtiyaçlar da devreye girince iç pazarda talep patlamasıyla karşılaşan ayakkabı sektörü, ihracatta da rekorlar kırıyor. Zirvesini yaşayan sektör, talepleri karşılayabilmek için işe alacak acil 150 bin kişi arıyor.

İHRACATTA REKORLAR

Pandemide Avrupa ’nın; Çin başta olmak üzere uzak ülkelerden ürün tedariğinin aksaması ve konteyner fiyatlarının da yükselmesi sonucu, talebini hem daha yakın bir ülke olan hem de kaliteli üretim yapan Türkiye’ye kaydırmasıyla sektör ihracatta hedef büyüttü. Bu yıl eylülde 91 milyon dolarla aylık ihracat rekoru kıran sektör, ocak-eylül döneminde de 765 milyon dolarlık ihracatla 9 aylık ihracat rekoruna ulaştı ve pandemi öncesini yani 2019 yılının rakamlarını geçti.

65 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Sektör yılsonunda 1.5 milyar dolar, 2023’te ise 2.5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak ise mümkün görünüyor. Çünkü Türkiye özellikle Avrupa’nın hemen yanı başında olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi konumunda yer alıyor. Türkiye’nin 3.5-4 saatlik uçuş mesafesinde 65 milyar dolarlık bir piyasada, ayakkabı ticaret hacmi dönüyor. Ancak sektörün bu potansiyeli iyi değerlendirebilmesi için önemli bir sıkıntısının giderilmesi gerekiyor.

ARA ELEMAN İHTİYACI

Hem iç hem de dış pazarda talep patlaması yaşayan sektör, işçilik sorunuyla uğraşıyor. Yılda 480 milyon çift ayakkabı ürettiklerini ve bu üretimi daha da artırmaları gerektiğini belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Ancak çalışacak işçi bulamıyoruz. Özellikle ara eleman konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ayakkabı sanayii, robotlarla çalışan değil, emek yoğun bir sektör” dedi. Sektörde 320 bin kişinin istihdam edildiğini belirten İçten, 150 bin kişiye daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

YILDA 200 MİLYON ÇİFT ALIYORUZ

HAMMADDEDEKİ FİYAT ARTIŞI TÜKETİCİYE YANSITILMADI

Sektörün hammadde temini ve fiyatı konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Berke İçten, şunları söyledi:

“Döviz bazında hammadde fiyatları çok yükseldi. Daha önceleri 5 dolara aldığımız bir hammadde bugün 8 dolara kadar çıktı. Suni deride, yapıştırıcılarda, taban hammaddelerinde, plastik taban malzemelerinde fiyat artışıyla karşılaştık. İç piyasada talep yükseldiği için fabrikalarda üretim artarken maliyetlerde de bir düşme oldu. Dolayısıyla hammaddeden kaynaklı ortaya çıkan fiyat artışını son kullanıcıya ciddi bir zam olarak yansıtmadık. Daha çok enflasyon bazında bir fiyat artışı oldu. Yurtdışından gelen ürünlerde ise döviz bazında artış var. Sektör durumu kendi içinde absorve etti.”

MANTAR TOPUKLAR GERİ DÖNÜYOR

Berke İçten, ayakkabı modasında 2022’nin yaz trendleri hakkında şu bilgileri verdi: