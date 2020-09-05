KPSS saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? KPSS kaç saat sürüyor? KPSS'ye saatler kaldı!

ÖSYM, 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavına katılacak adayları uyardı. ÖSYM Başkanlığı, belirtilen sınav saatinden sonra adayların sınav binalarına alınmayacağını duyurdu. Peki, KPSS saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? KPSS kaç saat sürüyor? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM duyurusu ve 2020 KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) 2020 KPSS ile ilgili adayları ile ilgili açıklama geldi. ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) katılacak adayların belirtilen saatten sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyardı. Peki, KPSS saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? KPSS kaç saat sürüyor? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2020 KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı...

KPSS SAAT KAÇTA? KPSS KAÇ SAAT SÜRECEK?

6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. KPSS 12.25'te sona erecek.

6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için ise adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 14:45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Sınav, 16.25'te sona erecek.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına 'saat' uyarısı geldi.

"Yarın uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

KPSS İÇİN HES KODU ŞART MI?

KPSS için HES kodu almanıza gerek yok. ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu almaları zorunlu. Başvuruda HES kodu alındığı için KPSS'ye giderken adayların HES kodu almalarına gerek yok.