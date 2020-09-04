KPSS saat kaçta? 2020 KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Adaylar, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına giriş belgelerini ve sınavda HES kodunun gerekli olup olmadığını merak ediyor. Peki, KPSS saat kaçta? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? HES kodu KPSS Lisans için gerekli mi? İşte KPSS lisans sınavı merak edilen soruların cevapları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak KPSS sınavı 6 Eylül Pazar günü yapılacak. 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ve 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
2020 KPSS SAAT KAÇTA?
Adaylar, 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için saat 10.00’dan sonra, aynı gün yapılacak 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS İÇİN HES KODU ŞART MI?
ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz.
Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar." ifadelerini kullandı.