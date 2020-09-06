KPSS saat kaçta 2020? KPSS kaçta bitiyor? KPSS giriş saatleri ve oturum süreleri…

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve eğitim oturumları bugün gerçekleşecek. KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavına girecek adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara ise 80 soru sorulacak. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek? İşte KPSS giriş saatleri…

ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans oturumu başvuruları 13 Temmuz’a kadar sürdü. KPSS genel yetenek-genel kültür oturumu ve eğitim bilimleri oturumu için beklenen gün geldi. Öte yandan ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. İşte 2020 KPSS lisans saatleri ve oturum süreleri…

KPSS NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların sınavı saat 10.30’da, Eğitim Bilimleri Oturumu ise saat 14.45’de başlayacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için ise adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS OTURUM SÜRELERİ

KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için sınav giriş yerlerini ve belgelerini sorgulama linki üzerinden edinebilirler.