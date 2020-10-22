KPSS puanı ile alım yapan kurumlar: İŞKUR memur alımı ilanları, şartları, P1, P2, P3, P4 puanları…

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla aranan durumlardan biri de KPSS puanı ile alım yapan kurumlar oldu. İŞKUR kamu memur alımı başlığı altında memur alımı yapan kurumları, şartlarını, puan türlerini başvuru tarihlerini listeliyor. Peki, 2020 KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar nasıl kontrol edilir? İşte İŞKUR memur alımı ilanları ve KPSS puanı ile memur alımı detayları…

İŞKUR memur alımı ilanları hakkında yapılan araştırmalar KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla arttı. KPSS puanını öğrenen adaylar, arama motorlarına yönelerek KPSS puanı ile alım yapan kurumlar listesini araştırmaya başladı. İŞKUR memur alımı kapsamında KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar yayımlanıyor. İşte İŞKUR memur alımı ilanları, şartları, P1, P2, P3, P4 puanları…

İŞKUR MEMUR ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI!

İlanlara başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak gerekiyor. "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI YAPAN KURUMLAR

- Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020

- Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020

- Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020

- Samsun Canik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2020

- Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020

- Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

- Ankara TÜBİTAK 02.11.2020

- Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020

- Manisa Demirci Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2020

- Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020

- Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020

- Konya Yunak Belediyesi Personel Hiz.Limited Şirketi 25.10.2020

- Mersin SELTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2020

- Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 23.10.2020

- Afyonkarahisar Kılıçarslan Taş. Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2020

- Tokat Niksar SYDV 26.10.2020

- Malatya Doğanyol Tic.A.Ş.26.10.2020

- Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 25.10.2020

- Aydın Kuyucak Belediyesi personel alımı 25.10.2020

- Burdur Karamanlı Belediyesi 25.10.2020

- Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. 26.10.2020

- Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. İnş. Tic. 22.10.2020

- Gaziantep Belyön 23.10.2020

- Bartın İl Özel İdaresi 22.10.2020

- Denizli Peras Belediye Personel Temz. 23.10.2020.

- Manisa Besot Bel. Ulş. 26.10.2020

- Ordu Akkuş Beld. Ulş. Tur. 23.10.2020

- İzmir İzenerji personel alımı 24.10.2020

- İstanbul İsttelkom 22.10.2020

- Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. 29.10.2020

- Çanakkale Bozcaada Mahalle İdare Pers. 2.11.2020

- Manisa Besot 27.10.2020

- Zonguldak Karapınar 26.10.2020

- İsparta Ertokuş Hazır Beton 15.11.2020

- İstanbul Şehir Hatları 30.10.2020

- Mersin Tarsus İmar. Tic. 22.10.2020

- Osmaniye Ata Ekmekçilik 22.10.2020

- Eskişehir Espark Temz. 24.10.2020

- Tokat Artova SDYV Personel alımı

- İstanbul Üsküdar Üsper AŞ. 23.10.2020

- Afyonkarahisar Sultandağı Soğuk Hava Deposu 27.10.2020

- Ordu Orbal AŞ: 22.10.2020

- Tokat Niksar SYDV personel alımı

Aşağıdaki linke tıklayarak memur alımı yapacak yerlerin şartlarını ve KPSS puan türlerini görebilirsiniz.

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İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak

-Sağlık problemi bulunmamak

-Takım çalışmasına yatkın

-Kişisel temizliğe önem veren,