ÖSYM tarafından düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı puan hesaplamaları merak ediliyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 KPSS puan hesaplama ile ilgili tüm ayrıntılar...

KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı nedeniyle yüz binlerce aday KPSS puan hesaplama ile ilgili detayları araştırıyor. Adaylar KPSS puan hesaplama yöntemlerini sorguluyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS baraj puanı kaç, kaç net yapmak gerekir? İşte KPSS puan hesaplama ile ilgili detaylar...

KPSS DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendiriliyor. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır. Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

*KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

KPSS lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir

KPSS KAÇ YAPILMALI?

62 NET 75 PUAN

72 NET 80 PUAN

84 NET 85 PUAN

91 NET 90 PUAN