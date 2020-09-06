KPSS puan hesaplama | KPSS lisans puanlama nasıl yapılır? Baraj puanı kaçtır, kaç puan almak ve kaç net yapmak gerekiyor?

KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı sona erdi. 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. KPSS sınavının sona ermesiyle adaylar KPSS puan hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, KPSS baraj puanı kaç, kaç net almak gerekir, sorularında yoğunluk yaşanıyor. KPSS P1,P2 ve P3 puan türlerinde her test kendi içinde değerlendiriliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan hesaplama hakkında merak edilenler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu sona erdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan hesaplama ise adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve KPSS puanı hesaplanacak. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS P1, P3, P3 puan türleri ve hesaplaması hakkında merak edilenler…

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır. Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

*KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

KPSS lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir

KPSS KAÇ YAPILMALI?

62 NET 75 PUAN

72 NET 80 PUAN

84 NET 85 PUAN

91 NET 90 PUAN