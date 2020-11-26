KPSS polislik önlisans puanı! Polislik KPSS önlisans puanı P93 puan türünden kaç olacak?

Polis olmak isteyen kişiler, KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla polislik için gerekli olan KPSS önlisans puanını araştırmaya başladı. KPSS polislik taban puanları dönemine göre değişiklik gösterebiliyor. İşte KPSS polislik taban puanları hakkında merak edilenler…

KPSS önlisans sonuçları açıklandı, gözler POMEM polis alımı detaylarına çevrildi. Adaylar polislik için gereken taban puanlarını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği sınavda, KPSS'de Lisans mezunları KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak kaydıyla bir üst seviyeye geçebiliyor. İşte polislik KPSS puanı hakkındaki detaylar…

27. Dönem POMEM başvurusu için şartlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.

Soylu, başvuru şartları ve polis alımı verdiği bilgilere göre, 18 yaşını tamamlayanlar arasında 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almayanlar (1 Ocak 1991 ve sonraki tarihlerde doğan) KPSS'den 60 puan üzeri almaları halinde POMEM başvurusu yapabilecek.

27. dönem POMEM polis alımında KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak.