2020 KPSS ortaöğretim sınavı 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen sınavda adaylar, önceden dezenfekte edilmiş sınav binaları ve salonlarına maske ve dezenfektan dağıtılarak alındı. Sınavın ardından açıklamalarda bulunan adaylar KPSS ortaöğretim sınavı değerlendirdi. Peki, KPSS nasıl geçti? KPSS ortaöğretim zor muydu, kolay mıydı? KPSS ortaöğretim soruları nasıldı? KPSS ortaöğretim soruları zor muydu? İşte KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili değerlendirmeler...

2020 KPSS ortaöğretim sınavı gerçekleştirildi. Adaylar, sabahın erken saatlerinde koronavirüs kısıtlamalar altında sınav yerlerine ulaştı. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı sınıflarda sınava giren adaylar 130 dakika ter döktü. Sınavda adaylara "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testlerinde 120 soru soruldu. KPSS ortaöğretim sınavının ardından adaylar sınav sorularını sosyal medyada değerlendirdi. Peki, KPSS ortaöğretim zor muydu, kolay mıydı? KPSS ortaöğretim soruları nasıldı? KPSS nasıl geçti? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınavın zor olduğunu düşünen adaylardan Ömer Çelik, "Sınav bence çok zordu. Yapabildiğimi yaptım, gerisi kaldı. Zaten çalışmamıştım" dedi.

Sınava giren adaylardan Hüseyin Fidan da "Sınav, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre daha kolaydı. Süre bence yeterliydi. Genel kültür kısmında bilmediğimiz zaman direk soruları geçiyoruz çünkü net bir bilgi soruyor bu yüzden yeterli süre kalıyor. Genel olarak gazete ve kitap okumak bence yeterli. Üniversite okuyacağım ama yine de bir 'ek kapım olsun' diye sınava girdim. Koronavirüs önlemleri de alınmıştı. Sınıfta az kişi vardı ve aramızdaki mesafe yeterliydi" diye konuştu.

Sınavın zor olduğunu söyleyen Çilem Coşkun da "Sınav bana göre zordu. Kimisi sözel kimisi eşit ağırlıkta iyidir. Herkesin yeteneği farklı. Süreyi yetiştiremedim. Elimden geldiği kadarını yaptım" dedi.

Adaylardan Hamza Doğan Boz, "Sınav çok zor değildi ama sorular çok detaylıydı. Bir soruda 10 dakika düşündüğümü biliyorum. Çok fazla çalışmamama rağmen güzel bir puan bekliyorum. Elimden geldiği kadarını yaptım. Güzel hayallerimiz var. İnşallah başarırız" dedi.

Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.