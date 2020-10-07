KPSS ortaöğretim düzeyi sınav başvuruları eylül ayında tamamlandı. Başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM geç başvuru sürecini başlatıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? İŞTE 2020 KPSS ortaöğretim sınavı tarihi...
KPSS ortaöğretim düzeyi sınav başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. 2020 KPSS ortaöğretim düzeyi sınav başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru dönemi başalayacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu olan KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak.
KPPS GEÇ BAVŞURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim geç başvuruları ise 8-9 Ekim tarihlerinde alınacak. KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ise yüzde 50 arttırımla 120 lira olacak.