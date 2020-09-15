KPSS ortaöğretim sınavı için HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma ve KPSS lisans başvurusuna HES kodu ekleme…

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı. ÖSYM sınav başvurularında HES kodu bilgisi istenildiğinde, KPSS ortaöğretim başvurularının başlamasıyla sınav için HES kodu araştırması da başladı. Adaylar başvuru işlemlerini gerçekleştirirken, HES kodu nasıl alınır, sorusuna da yanıt arıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? KPSS ortaöğretim için HES kodu nasıl alınır? İşte sınav için HES kodu alma detayları…

ÖSYM KPSS kılavuz detaylarını yayımladı. Yapılan duyuruda, 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacağı, sınava başvuruların ise 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulurken, sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir uyarısı da yapıldı. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekiyor. İşte HES kodu alma…

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

HES uygulamasını indirdikten sonra HES kodu işlemleri panelinden yeni kod ekle diyerek ÖSYM sınavları için HES kodu işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

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SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alınabiliyor.

E DEVLET İLE HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSUNA HES KODU EKLEME?

ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu ile başvurularını yapmaları zorunlu oldu. Sınava başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodlarını girebilecekleri bölümü doldurup başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Bunun için sınav başvurusunu devam edebilmek için HES kodu bilgilerim bölümüne giriş yapınız. Yeni kayıt kısmına, HES kodu bilgilerini girin.