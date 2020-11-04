KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım’da yapılacak!

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım’da gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim sınavı başvurularının 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılmasının ardından, yaklaşan sınav günü nedeniyle adaylar giriş belgelerinin açıklanıp, açıklanmadığını merak ediliyor. KPSS ortaöğretim sınav yerleri hakkındaki son bilgiler…

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, sorusunun netleşmesiyle memur olma hayali kuran adaylar KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri hakkında araştırma yapıyor. Sınavda memur adaylarına 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür sorusu sorulacak. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınavlardan en geç bir hafta önce sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini açıkladığından KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de 16 Kasım’da erişime açılması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMU 22 KASIM'DA!

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır.