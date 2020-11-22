KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır? 2020 KPSS ortaöğretim net ve puan hesaplama!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu bugün 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirildi. Saat 10.15'de başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür' testleri uygulandı. Sınavdan çıkan adaylar başta sosyal medya olmak üzere soruları değerlendirmeye başladı. Pek çok aday da 'KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır?' sorusunu araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır? KPSS ortaöğretim kaç net, kaç puan?İşte KPSS ortaöğretim puan hesaplama...
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekiyor.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ NET, KAÇ PUAN?
GENEL YETENEK
GENEL KÜLTÜR
P94 PUANI
15 Net
20 Net
67,913
25 Net
20 Net
71,515
20 Net
25 Net
72,006
25 Net
25 Net
73,807
30 Net
25 Net
75,607
25 Net
30 Net
76,098
30 Net
30 Net
77, 899
35 Net
30 Net
79,700
35 Net
35 Net
81,991
30 Net
35 Net
80,191
40 Net
35 Net
83,792
35 Net
40 Net
84,283
40 Net
40 Net
86,084
45 Net
40 Net
87,884
40 Net
45 Net
88, 376
45 Net
45 Net
90,176
45 Net
50 Net
92,468
50 Net
45 Net
91,977
50 Net
50 Net
94,269
55 Net
50 Net
96,069
50 Net
55 Net
96,561