KPSS ortaöğretim puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS ortaöğretim atama puanları: 60, 63, 65, 70, 72, 75, 80 85 vb. puanı ile nerelere girilir?

KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilir? KPSS ortaöğretim puanı ile hangi kadrolara alım yapılıyor? Gibi sorular ortaöğretim sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasıyla arttı. Puanlarını öğrenen adaylar hangi kurumlara kaç puanlar atanacaklarını, tercih edeceklerini merak ediyor. Lise mezunu adaylar, tercih edilebilecek kadroları sorguluyor. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilebilir? ÖSYM KPSS lise taban atama puanları ve atama kadroları
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA TABAN PUANLARI
En son yapılan alımlarda atama puanları ve kadrolar şu şekildeydi:
Ahşap Teknolojisi
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.79
Anestezi
Alım Sayısı: 85
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Aşçı
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 84.24
Bilişim Teknolojisi
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 86.94
Çevre Sağlığı
Alım Sayısı: 5
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Diş Protez
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 81.64
Elektrik Teknolojileri
Alım Sayısı: 30
En Düşük Atama Puanı: 82.32
El Sanatları Teknolojileri
Alım Sayısı: 2
En Düşük Atama Puanı: 70.77
Hayvan Bakıcısı
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.29
Harita Tapu Kadastro
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 83.06
Hemşire
Alım Sayısı: 3 Bin 577
En Düşük Atama Puanı: 79.705
Hizmetli
Alım Sayısı: 4
En Düşük Atama Puanı: 95.09
İlk ve Acil Yardım
Alım Sayısı: 2 Bin 23
En Düşük Atama Puanı: 77.35
İnşaat Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.50
Kaloriferci
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 86.31
Kimya Teknolojileri
Alım Sayısı: 7
En Düşük Atama Puanı: 75.69
Laboratuvar
Alım Sayısı: 68
En Düşük Atama Puanı: 76.64
Makine Teknolojileri
Alım Sayısı: 36
En Düşük Atama Puanı: 78.54
Matbaa Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 72.29
Metal Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.34
Ortopedi
Alım Sayısı: 11
En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)
Röntgen
Alım Sayısı: 87
En Düşük Atama Puanı: 78.19
Sağlık Memuru
Alım Sayısı: 9
En Düşük Atama Puanı: 77.88
Şöfor
Alım Sayısı: 28
En Düşük Atama Puanı: 81.37
Tarım Teknolojileri
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 69.97
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 82.51
Tıbbi Sekreter
Alım Sayısı: 169
En Düşük Atama Puanı: 74.02
Ziraat Teknikeri
Alım Sayısı: 52
En Düşük Atama Puanı: 70.00
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.