KPSS ortaöğretim puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS ortaöğretim atama puanları: 60, 63, 65, 70, 72, 75, 80 85 vb. puanı ile nerelere girilir?

ÖSYM KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdığından adayların tercih yaparken bir puan aşmalarına gerek yok. 2 yılda bir yapılan KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Ortaöğretim atamaları sınırlı ve az sayıda olduğu için taban puanlar normal olarak yüksek tutuluyor. En son yapılan atamalara bakıldığında en düşük atama puanının 70 olduğu anlaşılıyor. Peki, KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilir? KPSS ortaöğretim atama puanları…

KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilir? KPSS ortaöğretim puanı ile hangi kadrolara alım yapılıyor? Gibi sorular ortaöğretim sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasıyla arttı. Puanlarını öğrenen adaylar hangi kurumlara kaç puanlar atanacaklarını, tercih edeceklerini merak ediyor. Lise mezunu adaylar, tercih edilebilecek kadroları sorguluyor. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilebilir? ÖSYM KPSS lise taban atama puanları ve atama kadroları

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA TABAN PUANLARI

En son yapılan alımlarda atama puanları ve kadrolar şu şekildeydi:

Ahşap Teknolojisi

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.79

Anestezi

Alım Sayısı: 85

En Düşük Atama Puanı: 81.82

Aşçı

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 84.24

Bilişim Teknolojisi

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 86.94

Çevre Sağlığı

Alım Sayısı: 5

En Düşük Atama Puanı: 75.64

Diş Protez

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 81.64

Elektrik Teknolojileri

Alım Sayısı: 30

En Düşük Atama Puanı: 82.32

El Sanatları Teknolojileri

Alım Sayısı: 2

En Düşük Atama Puanı: 70.77

Hayvan Bakıcısı

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.29

Harita Tapu Kadastro

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 83.06

Hemşire

Alım Sayısı: 3 Bin 577

En Düşük Atama Puanı: 79.705

Hizmetli

Alım Sayısı: 4

En Düşük Atama Puanı: 95.09

İlk ve Acil Yardım

Alım Sayısı: 2 Bin 23

En Düşük Atama Puanı: 77.35

İnşaat Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.50

Kaloriferci

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 86.31

Kimya Teknolojileri

Alım Sayısı: 7

En Düşük Atama Puanı: 75.69

Laboratuvar

Alım Sayısı: 68

En Düşük Atama Puanı: 76.64

Makine Teknolojileri

Alım Sayısı: 36

En Düşük Atama Puanı: 78.54

Matbaa Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 72.29

Metal Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.34

Ortopedi

Alım Sayısı: 11

En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

Röntgen

Alım Sayısı: 87

En Düşük Atama Puanı: 78.19

Sağlık Memuru

Alım Sayısı: 9

En Düşük Atama Puanı: 77.88

Şöfor

Alım Sayısı: 28

En Düşük Atama Puanı: 81.37

Tarım Teknolojileri

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 69.97

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 82.51

Tıbbi Sekreter

Alım Sayısı: 169

En Düşük Atama Puanı: 74.02

Ziraat Teknikeri

Alım Sayısı: 52

En Düşük Atama Puanı: 70.00

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.