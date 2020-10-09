KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? (KPSS ortaöğretim son başvuru tarihi 2020)

2020 KPSS Ortaöğretim için son başvuru bugün. KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 23.09’da sona eriyor. ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim geç başvurusu için adaylara son gün uyarısı yaptı. ÖSYMnin Twitter hesabından yapılan duyuruda "2020 KPSS Ortaöğretim için 8- 9 Ekim 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59da sona erecektir" denildi. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 8 Ekim 2020, dün alınmaya başlandı bugün sona eriyor. KPSS ortaöğretim başvurusunu yapacak olan adayların öncelikle başvuru ücretlerini yatırması gerekiyor. Arama motorları üzerinden adaylar KPSS geç başvuruların hangi yatırılacağı bankalar, başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve hangi günün başvurunun son günü olduğu araştırılıyor. Peki KPSS geç başvuru nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020?

KPSS geç başvuru ücreti 120 TL olarak yer alıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA, NASIL YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerinaçık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav

ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.