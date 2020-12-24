KPSS ortaöğretim ebe atama puanları 2020! Atama taban puanları belli oldu mu?

ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sonuç sayfasından KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlarla nereye yerleşecebileceklerini araştırmaya başladı.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının öğrenen adaylar atama puanları ile ilgili aramalarını arttırdı. KPSS ortaöğretim ebe atama puanları belli oldu mu?

Ebelik ortaöğretim Taban Puan ve en yüksek puan