KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı | KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayınlandı! KPSS ortaöğretim başvuru nasıl, nereden yapılır?

KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2 yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim sınav başvuruların saat 14.00’den itibaren alınacak. 22 Kasım’da yapılacak KPSS ortaöğretim sınavı memur olmak isteyen kişiler tarafından, başvuruların açıklanmasıyla yakından araştırılmaya başlandı. 30 Eylül’e kadar sürecek olan KPSS ortaöğretim sınavı başvurusu nasıl yapılıyor? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS lisans sınavlarının ardından gözler, 2 yılda bir gerçekleştirilen lise mezunu vatandaşların girdiği KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi. KPSS 2020 Ortaöğretim sınavına nasıl ve nereden yapılacağı başvuru ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor. KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM KPSS kılavuz detaylarını yayımladı. İşte, o duyuru;

2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.



Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU



KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

ÖSYM’nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvurular 15-30 Eylül tarihleri arasında ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvurular, 15-30 Eylül tarihleri arasında ‘’KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU’’ linki üzerinden yapılabilecek.

KPSS LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

KPSS orta öğretim sınavında adayları 120 soru ve 130 dakika süre verilecek. 60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu adayların karşısına çıkacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ

80,00 TL