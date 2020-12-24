KPSS ortaöğretim 50, 55, 60 puanla nereye girilir? 50 ve 60 puanla memur alan yerler…

2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından adaylar aldıkları puanla memur olup olamayacaklarını sorgulamaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 60 puanlara nereye girilir?

KPSS ortaöğretim 50, 55, 60 puanla memur alımı yapan yerler nereler? Sorusu günün en çok aranan soruları arasına girdi. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları erişime açılınca, gözler atama puanlarına çevrildi. Sınav sonucunu gören adaylar aldıkları puanlar ile yapabilecekleri tercihleri araştırıyor. KPSS ortaöğretim 50, 51, 52, 53, 54, 55,56,57,58,59 puanla nereye girebilirim? İşte tüm merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM 50, 55, 60 PUANLA ALAN YERLER NERELER?

2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı kaldırıldı. KPSS atamaları adayların aldıkları puanlara ve taban puanlara göre gerçekleştiriliyor.

Sınırlı sayıda gerçekleşen KPSS ortaöğretim atamaları için genellikle en düşük 70 puandan atama yapılıyor. Tabi bu atamalar ile, kuruma ve pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, birçok belediye 50-55 KPSS taban puanı ile memur alımı gerçekleştiriyor. Keza Jandarma sivil memur alımında da KPSS 55 şartı bulunuyor. Üniversiteler ise sağlık ile normal memur alımlarında KPSS puan sınırı olmadan yapıyor. Öğretmenevleri, polisevleri, kamu misafirhaneleri de düşük KPSS puanı ile memur alımı yapıyor.