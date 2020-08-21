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KPSS ortaöğretim 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

21 Ağustos 2020 Cuma - 11:53 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 11:53

KPSS ön lisans başvurularının başlamasının ardından lise mezunu adaylar gözlerini KPSS ortaöğretim sınavına çevirdi. ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru tarihlerini açıkladı. İşte KPSS ortaöğretim başvuru 2020 tarihi ve sınavı hakkında merak edilenler…


KPSS ön lisans başvurularının erişime açılması, devlet mezunu olmak isteyen binlerce lise mezunu adayın KPSS ortaöğretim başvuruları ve sınavı hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Adaylar, arama motorları üzerinden KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim (lise) başvuru ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arama başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM 2020 BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Ortaöğretim sınavına katılım sağlamak isteyen lise mezunu öğrenciler başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladıktan sonra ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sistem üzerinden online olarak gerçekleştirilebileceği gibi sistemde fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ÖSYM büroları aracılığı ile de tercih işlemlerini yapabilecek.

KPSS Önlisans başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvuru ücreti ve diğer merak edilen detaylarında açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMANSINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

 

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