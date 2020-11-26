KPSS önlisans tercih kılavuzuna göre yerleşebilecek puanlar belli mi? 2020 KPSS önlisans puanıyla alım yapan bölümler

ÖSYM, heyecanla beklenen KPSS önlisans sonuçlarını açıkladı. ÖSYM başkanı Halis Aygün de konu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulunarak, KPSS önlisans sonuçlarının ilanını bildirdi. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 08.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS ÖNLİSANS PUANIYLA TERCİH EDİLEBİLECEK MEMURLUKLAR
KPSS önlisans sonuçlarının erişime açılmasıyla adaylar tercih edilebilecekleri meslek alanlarını araştırıyor.
Puanlarla nereye atanabileceği kurumlara, pozisyonlara, şartlara ve illere göre değişkenlik gösterebiliyor. Kurumları vereceği şartları doğrultusunda ÖSYM tercih kılavuzuna göre memur ataması yapılacak. ÖSYM'nin resmi sayfası http://osym.gov.tr/ sayfasından yayınlanacak olan tercih kılavuzunu inceledikten sonra Aday İşlemleri sayfasından KPSS tercihleri yapılabilecek.
KPSS önlisans ile tercih yapılacak alanlar:
Tekniker
Muhasebeci
Fen Memuru
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Memur
İcra Memuru
Aşçı
Koruma ve güvenlik Görevlisi
Teknik ressam
ŞoförVeteriner Sağlık Teknikeri
Zabıt Katibi
Hemşire
Ebe
Fotoğrafçı
Laborant
Daktilograf
Programcı
Santral Memuru
Veznedar
Zabıt Memuru
İtfaiye Eri
İmam-Hatip
Kuran Kursu Öğreticisi