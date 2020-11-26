KPSS önlisans tercih kılavuzuna göre yerleşebilecek puanlar belli mi? 2020 KPSS önlisans puanıyla alım yapan bölümler

KPSS önlisans sonuçları erişime açıldı. ÖSYM tarafından 25 Ekim günü düzenlenen önlisans sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, yerleşebilecekleri bölümleri, taban puanlarını ve meslekleri araştırıyor. İşte KPSS tercih kılavuzu 2020…

ÖSYM, heyecanla beklenen KPSS önlisans sonuçlarını açıkladı. ÖSYM başkanı Halis Aygün de konu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulunarak, KPSS önlisans sonuçlarının ilanını bildirdi. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 08.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS PUANIYLA TERCİH EDİLEBİLECEK MEMURLUKLAR

KPSS önlisans sonuçlarının erişime açılmasıyla adaylar tercih edilebilecekleri meslek alanlarını araştırıyor.

Puanlarla nereye atanabileceği kurumlara, pozisyonlara, şartlara ve illere göre değişkenlik gösterebiliyor. Kurumları vereceği şartları doğrultusunda ÖSYM tercih kılavuzuna göre memur ataması yapılacak. ÖSYM'nin resmi sayfası http://osym.gov.tr/ sayfasından yayınlanacak olan tercih kılavuzunu inceledikten sonra Aday İşlemleri sayfasından KPSS tercihleri yapılabilecek.

KPSS önlisans ile tercih yapılacak alanlar:

Tekniker

Muhasebeci

Fen Memuru

Sekreter

Bilgisayar İşletmeni

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Memur

İcra Memuru

Aşçı

Koruma ve güvenlik Görevlisi

Teknik ressam

ŞoförVeteriner Sağlık Teknikeri

Zabıt Katibi

Hemşire

Ebe

Fotoğrafçı

Laborant

Daktilograf

Programcı

Santral Memuru

Veznedar

Zabıt Memuru

İtfaiye Eri

İmam-Hatip

Kuran Kursu Öğreticisi