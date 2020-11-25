KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Önlisans KPSS sonuçları merak ediliyor! İşte ÖSYM’nin verdiği tarih…

2020 KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sürecinin sona ermesiyle gözler ÖSYM tarafından verilen tarihe çevrildi. KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte KPSS önlisans 2020 sonuçları…

KPSS Önlisans 2020 sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM akademik takviminde KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yayınlandı. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde yer alan bilgiye göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacak.

KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

ÖSYM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020

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