KPSS Önlisans sınav sonuçları 2020 ve ÖSYM sonuç açıklama sayfası | Önlisans sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sonuçları için geri sayım başladı. İki yıllık üniversite mezunlarının girdiği KPSS Önlisans sonuçları açıklanacak. İki yılda bir ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçları bugün erişime açılacak. Sınava giren adayların ise araştırması başladı, adaylar arama motorları üzerinden sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki, KPSS Önlisans sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre KPSS Önlisans sonuçları gün içinde açıklanacak. Adaylar aldıkları puana göre tercih yapacak. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak. İşte, 2020 KPSS Önlisans sonuçları hakkında merak edilenler ve ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası...

ÖNLİSANS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak, ancak saat konusu belirtilmemiş

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.



ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.



Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından ya da ön lisans programlarından (meslek lisesi, lise, 2 senelik meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezunlarıyla sınavın geçerlilik zamanı içinde mezun olma şansı olanlar için yapılan bir sınavdır.

Söz konusu sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerle sınava başvuru esnasında mezun durumda olmayan fakat sınavın geçerlik süresi (2 sene) içerisinde ortaöğretim / ön lisans seviyesinden mezun olabilecek hâlde olan öğrenciler başvuru yapabilecek.

KPSS (Önlisans/Ortaöğretim) iki ayrı oturum şeklinde KKTC’nin Lefkoşa şehrinde de hemen hemen 150 sınav merkezinde yapılıyor. Sınav, ortaöğretim seviyesine girecek öğrenciler için sabah, önlisans seviyesine girecekler için ise öğleden sonra başlıyor.

Ortaöğretim (Lise) ve Önlisans (2 yıllık üniversite) KPSS sınavları yalnızca 2 senede bir yapılır örneğin : 2016, 2018, 2020, 2022 şeklinde… Sınav sonuçları da sınav tarihi itibarıyla 2 sene geçerli sayılır.