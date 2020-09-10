KPSS önlisans geç başvuruları başladı! KPSS önlisans geç başvuru nasıl yapılır? KPSS önlisans geç başvuru ücreti 2020…

ÖSYM Twitter hesabı üzerinden, KPSS ön lisans geç başvurularının 10 Eylül'de başlayıp 11 Eylül saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı. Adaylar bu tarihler arasında 2020-KPSS Ön Lisans başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, KPSS önlisans geç başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru nasıl yapılır?
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS önlisans geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yapılarak ve başvuru ücreti ödenerek tamamlanmış olacak.
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?
KPSS önlisans oturumu 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.