10 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.098 -0.14 EURO 8,8670 0.32
USD 7,4870 0.03 ALTIN 469,140 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Eğitim Haberleri »
  • KPSS önlisans geç başvuruları başladı! KPSS önlisans geç başvuru nasıl yapılır? KPSS önlisans geç başvuru ücreti 2020…

KPSS önlisans geç başvuruları başladı! KPSS önlisans geç başvuru nasıl yapılır? KPSS önlisans geç başvuru ücreti 2020…

10 Eylül 2020 Perşembe - 10:34 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 10:34

ÖSYM, KPSS önlisans geç başvurularının başladığını duyurdu. KPSS önlisans geç başvurular bugün alınmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM'nin internet adresinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, KPSS önlisans geç başvuru nasıl yapılır? KPSS önlisans geç başvuru ücreti ne kadar?


ÖSYM Twitter hesabı üzerinden, KPSS ön lisans geç başvurularının 10 Eylül'de başlayıp 11 Eylül saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı. Adaylar bu tarihler arasında 2020-KPSS Ön Lisans başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, KPSS önlisans geç başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru nasıl yapılır?

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS önlisans geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yapılarak ve başvuru ücreti ödenerek tamamlanmış olacak.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

 

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

 

 

ETİKETLER

KPSS önlisans geç başvuru ösym KPSS önlisans geç başvuru ücreti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.