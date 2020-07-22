KPSS önlisans başvurusu ne zaman? ÖSYM Önlisans KPSS 2020 başvuru tarihi

KPSS Lisans normal başvuruları sona erdi. KPSS başvurularını kaçıranlar da, geç başvuru tarihlerini araştırıyor. 2020 KPSS sınavına katılacak olan adayları gözlerini geç başvuru tarihlerine çevirirken, 2 yılda bir gerçekleşen KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları da merakla araştırılıyor. Sınav hazırlıkları sürerken, KPSS Ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri sorgulanıyor. Peki, Önlisan KPSS başvurusu ne zaman 2020? İşte Önlisan KPSS başvurusu ne zaman 2020…

KPSS lisans başvuruları için geç başvuru tarihleri araştırılırken, 2 yılda bir olan KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları için de sabırsız bekleyiş devam ediyor. KPSS önlisans başvuruları merak ediliyor. Peki, Önlisans KPSS başvurusu ne zaman? İşte Önlisans KPSS 2020 başvuru tarihi…

KPSS GEÇ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'e takvimine göre, KPSS geç başvuru tarihi 22 Temmuz'da olarak belirlendi. Sonuçlar ise 22 Ekim'de açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI İLAN TARİHİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.