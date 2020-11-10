2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans KPSS sonuçları belli oldu mu? 25 Ekim’da gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı sonrası gözler sonuçlarda. Bekleyiş devam ediyor. Kamu bünyesinde memur olarak çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS önlisans sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi adresinden duyurulacak. İşte 2020 KPSS önlisans tercih sonuçları…

2 yılda bir gerçekleştirilen KPSS önlisans maratonu sona erdi, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adayların oturumlardan adlıkları puan türü de önlisans sonuçları ile belli olacak. ÖSYM KPSS önlisans sonuçları AİS ve mobil uygulama üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek. KPSS önlisans 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans KPSS sonuçları belli oldu mu? 2020 KPSS önlisans tercih sonuçları…

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

2020 KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020