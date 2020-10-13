KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman belli olur? İşte KPSS ön lisans sınav giriş belgesi...

2020 KPSS ön lisans başvuruları tamamlandı. KPSS ön lisans sınavı için geri sayım başladı. Adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS ön lisans sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıkladı mı? İşte detaylar...

2020 KPSS ön lisans başvurularını tamamlayan adayların gözü sınavın uygulanacağı tarihe çevrildi. KPSS ön lisans sınavı için geri sayım devam ederken adayları ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS ön lisans sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıkladı mı? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2020 KPSS Ön Lisans sınavına ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı için adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunuyor.

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklar.