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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır? İşte KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih

27 Ekim 2020 Salı - 14:09 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 14:09

KPSS ön lisans sınavı 2020 25 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınavın ardından ÖSYM KPSS ön lisans sınavı soru kitapçığını ve cevap anahtarını açıkladı. Adaylar sınava ilişkin net ve puan hesaplamalarını yapmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ön lisans sonuçları ile ilgili detaylar...


2020 KPSS ön lisans sınavı hafta sonu yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. ÖSYM sınavın ardından KPSS ön lisans sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını adayların erişimine açtı. KPSS ön lisans sınavına katılan adaylar, yayımlanan KPSS soruları cevaplarını doğrultusunda net ve puan hesaplamalarını yapmaya başladı. Pek çok kişi net sayısına göre puan hesaplamasını yaparken gözler de ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS ön lisans sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ön lisans sonuçları ile ilgili detaylar...
 
 
Ön lisans mezunu olup devletin çeşitli kademelerinde memur olmak isteyen ön lisans öğrencileri ve mezunlarının katıldığı KPSS ön lisans sınavı gerçekleştirildi. ÖSYM sınavın ardından KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarını da adayların erişimine açtı. 
 
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 26 Kasım tarihinde erişime açılacak. 
 

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