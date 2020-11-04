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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ve 2020 KPSS ön lisans sonuçları açıklanma tarihi!

04 Kasım 2020 Çarşamba - 14:13 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 14:14

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınavı sonuçları merak ediliyor. 25 Ekim'de KPSS ön lisans sınavına katılan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kamu kurumlarında memur olabilmek ve yayınlanan ilanları kaçırmak istemeyen adaylar internette sıklıkla KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ve ÖSYM sonuç öğrenme ekranı...


25 Ekim'de Türkiye genelinde yapılan ve 2 yıllık üniversite mezunlarının katıldığı KPSS ön lisans sınavı sonuçları merak ediliyor. Gözler Ösym tarafından açıklanacak KPSS ön lisans sonuçlarına çevrildi. Kamu memur alımlarında puanları ile başvuru yapmak isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ve ÖSYM sonuç öğrenme ekranı...
 
 
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da erişime açılacak.
 
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
 
Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.
 
 

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