KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? KPSS ilk kaç dakikada çıkmak yasak? KPSS'den en erken kaçta çıkılır?

KPSS ön lisans sınavına dakikalar kaldı. Adaylar, KPSS ön lisans sınavı için sınav merkezlerine gelmeye başladı. KPSS ön lisans sınavının saat kaçta başlayıp kaçta biteceği merak ediliyor. Peki, 2020 KPSS önlisans sınavı kaç dakika? KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? KPSS ilk kaç dakikada çıkmak yasak? KPSS ön lisans sınavından en erken kaçta çıkılır? İşte KPSS ön lisans sınavına ilişkin detaylar...
KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA?
KPSS sınavı 25 Ekim tarihinde (bugün) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara alınmayacak. Sınav süresi 130 dakika. Sınav, 12.25'te sona erecek. KPSS Ön Lisans'da sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde, sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Adaylar sınavdan en geç 12.10'da çıkabilecek. Adaylar 11:45 ile 12:10 saatleri arasında sınavdan çıkabilecekler.