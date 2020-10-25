KPSS ön lisans sınavı başladı! KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce ön lisans mezununun katılacağı KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da yapılıyor. Peki, KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS ön lisans sınavı Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da başladı. Adaylar sınav merkezlerine koronavirüs tedbirleri doğrultusunda alındı. Peki, KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Türkiye genelinde binlerce ön lisans mezunu adayın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Saat 10.00 itibariyle sınav yerlerine alımın kapandığı sınavda adaylar, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek sınava alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında adaylara okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılırken, sınıflarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlandı. Sınavda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden oluşan 120 soru yöneltilirken, soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. Öte yandan okul kapılarının kapanmasına dakikalar kala adayların koşarak geldiği görüldü.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da yüz binlerce öğrencinin katıldığı KPSS ön lisans sınavı sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak.