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KPSS ön lisans oturumu ne zaman? KPSS ön lisans oturumu için geri sayım başladı…

24 Ekim 2020 Cumartesi - 12:45 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 12:45

KPSS ön lisans oturumu yarın yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Sınavda koronavirüs salgınına karşı önlemler alınacak


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu  Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, yarın Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda, adaylara genel yetenek ve genel  kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre  verilecek.

KPSS ön lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına  alınmayacak.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLECEK

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler  alınacak. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı  temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde  görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de  dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de  girebilecek.

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla  takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek  yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından  belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre  gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava  alınacak.

Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce  bilgilendirilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için  adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek.  Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal  mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

Sınav sonuçları, 26 Kasım'da açıklanacak.

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