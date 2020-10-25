KPSS ön lisans net hesaplama! KPSS ön lisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ön lisansta kaç net kaç puan?

KPSS ön lisans sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar KPSS sorularını ve cevaplarını araştırıyor. Sınavdan kaç puan alacağını hesaplamak isteyen adaylar da KPSS ön lisans net hesaplama ve KPSS ön lisans puan hesaplama ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ön lisans net hesaplama nasıl yapılır? İşte KPSS ön lisans puan hesaplama hakkında merak edilenler...

KPSS 2020 ön lisans sınavı bugün 81 il merkezi ve KKTC 'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS ön lisans soru ve cevapları merak edilirken adayları şimdiden netlerini hesaplamaya başladı bile. Peki, KPSS ön lisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS ön lisans net hesaplama nasıl yapılır? İşte KPSS ön lisans puan hesaplama hakkında merak edilenler...

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

KPSS ÖNLİSANS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİYOR? KPSS NET HESAPLAMA

KPSS sınavına giren adayların almış olduğu netlere göre aldıkları puanlardan bazıları şu şekilde ifade edildi:

Genel Yetenek Net Sayısı: 17

Genel Kültür Net Sayısı: 13

Puan: 66

Genel Yetenek Net Sayısı: 20

Genel Kültür Net Sayısı: 13

Puan: 67,32

Genel Yetenek Net Sayısı: 22

Genel Kültür Net Sayısı: 23

Puan: 71,75

Genel Yetenek Net Sayısı: 32

Genel Kültür Net Sayısı: 19

Puan: 74,68

Genel Yetenek Net Sayısı: 20

Genel Kültür Net Sayısı: 19

Puan: 69,47

Genel Yetenek Net Sayısı: 38

Genel Kültür Net Sayısı: 39

Puan: 84,45

Genel Yetenek Net Sayısı: 38

Genel Kültür Net Sayısı: 19

Puan: 77

Genel Yetenek Net Sayısı: 8

Genel Kültür Net Sayısı: 19

Puan: 64

Genel Yetenek Net Sayısı: 48

Genel Kültür Net Sayısı: 41

Puan: 89,50

Belirtilen bu hesaplamalar 2018 yılındaki standart sapmaya göre yapılmıştır.