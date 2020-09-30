KPSS ön lisans ne zaman? KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ön lisans sınav tarihi...

KPSS ön lisans sınavına başvuru yapan adaylar KPSS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından uygulanacak KPSS ön lisans başvuruları 21- Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde alınmıştı. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav tarihi...
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde 81 il merkezinde 0gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak.
KPSS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden duyurulacak. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri açıklanmadı. KPSS sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.