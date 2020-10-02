KPSS ön lisans ne zaman 2020 yapılacak? ÖSYM KPSS giriş belgesini yayımlandı mı, ne zaman yayınlayacak?

KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar KPSS ön lisans sınav tarihine ve giriş belgelerinin açıklanacağı güne odaklandı. KPSS ön lisans oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak. Peki KPSS ön lisans sınav tarihi 2020…
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde 81 il merkezinde gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak. KPSS ön lisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olarak belirlendi.
KPSS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden duyurulacak. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri açıklanmadı. KPSS sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
2020 KPSS ÖN LİSANS KONU DAĞILIMI
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