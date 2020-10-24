Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, yarın Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. KPSS ön lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. KPSS ön lisans günü nüfus müdürlükleri açık mı? Geçici kimlik belgesi ile KPSS sınava girilir mi? Pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri…

KPSS ön lisans için beklenen gün geldi. Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. KPSS ön lisans günü nüfus müdürlükleri açık mı? Geçici kimlik belgesi ile KPSS sınava girilir mi?

KPSS ÖN LİSANS GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

ÖSYM KPSS Önlisans için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sınava katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağı bildirildi.

Genel Müdürlüğün yaptığı açıklamada; 25 Ekim 2020 Pazar günü gerçekleşecek olan sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav gününde saat 07.00 ile 10.00 arasında açık tutulacağı belirtildi.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE KPSS SINAVA GİRİLİR Mİ?

T.C. kimlik kartını kaybetmiş olan, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga olmadığı için sınava kabul edilmeyecek. Bu yüzden sınav yapılacak olan merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ekim Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.

Bu müdürlüklere başvuran adaylar için müdürlük personelince fotoğraflı, barkodlu-karekodlu, imzalı-mühürlü ya da fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi hazırlanacak. Dolayısıyla geçici kimlik belgesi ile KPSS’ye girilebilecek.

KPSS ÖN LİSANS GÜNÜ ALINACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecek.

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.

Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

Sınav sonuçları, 26 Kasım'da açıklanacak.