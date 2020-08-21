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KPSS ön lisans 2020 kılavuzu yayımlandı!

21 Ağustos 2020 Cuma - 10:48 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 11:59

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.


ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.
 
ÖSYM'den yapılan açıklama ise şu şekilde: 
 
"020-KPSS Ön Lisans Sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
 
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.
 
Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
 
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
 
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
 
 

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