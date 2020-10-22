KPSS öğretmenlik branş bazında sıralama 2020: Branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman güncellenecek?

KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır 2020? ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla , 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ve KPSS sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. KPSS sonuçlarının erişime açılmasıyla aldıkları puanı öğrenen adaylar şimdi sabırsızlıkla branş sıralamasını bekliyor. İşte KPSS Öğretmenlik bazında branş sıralama hakkında merak edilenler…

KPSS branş sıralaması gündemdeki yerini aldı. KPSS sonuçları ÖSYM tarafından ais üzerinden erişime açılınca, kendi branşında sınava giren diğer KPSS katılımcılarının başarı puanı da merak edilmeye başlandı. KPSS lisans branş bazında sıralama hesaplama işlemi tüm adayların kullanımına açık. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır 2020?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2020?

KPSS branş sıralamaları henüz açıklanmadı. Branş sıralamasının 1 ay içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin KPSS yerleştirme işlemlerine etkisi olmuyor. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.

Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.