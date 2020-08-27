KPSS ödeme noktaları 2020! KPSS ödeme nasıl yapılır 2020? Ödeme yapılacak bankalar hangileri?

KPSS önlisans başvuruları başladı. Başvurular devam ederken KPSS başvurusu yapacak adaylar başvuru ücretlerini ve başvuru ücretlerinin hangi bankaya yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki 2020 KPSS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? İşte KPSS ödeme noktaları…

KPSS başvuruları devam ediyor. Buna bağlı olarak KPSS başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler aranırken, başvuru ücretleri ve ödemelerin hangi bankalara yapılacağı da merak ediliyor. Peki, KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yapılacak?

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

ATM’den ücret yatırılmaz.)

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS sınav ücreti 80 TL.

KPSS ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir.

Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav

ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti

alınır.