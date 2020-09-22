KPSS ÖABT soru ve cevapları 2020 yayımlandı! KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan 20 Eylül'de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağını tarihe çevrildi. 2020 ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları dün yayımlandı. Adaylar, sınav sorularını ve cevaplarını https://ais.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) açıklandı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek

ÖABT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen olmak adına binlerce adayın girdiği 2020 KPSS ÖABT sınav sonuçları için ÖSYM'nin duyurduğu tarihi 22 Ekim 2020 olarak biliniyor.