10 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.105 0.49 EURO 8,8540 0.18
USD 7,4360 -0.65 ALTIN 470,720 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

10 Eylül 2020 Perşembe - 16:39 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 16:39

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) giriş belgelerini erişime açtı. Peki, KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.  Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi  Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Peki, KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte  KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama...
 
 
KPSS 2020 ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!
 
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.  Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi  Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını  duyurdu. 
 

KPSS 2020 ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlarına atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYMnin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi. 
 
Duyuruda, 20 Eylül'de uygulanacak ÖABT'ye girecek adayların, sabah  oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra  binalarına alınmayacağı kaydedildi.
 
 
 

ETİKETLER

KPSS KPSS ÖABT sınav giriş belgesi KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM ÖSYM ais KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi KPSS Öğretmenlik sınav giriş belgesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.