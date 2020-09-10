KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) giriş belgelerini erişime açtı. Peki, KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Peki, KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama...

KPSS 2020 ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

KPSS 2020 ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlarına atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYMnin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.