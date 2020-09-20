KPSS ÖABT saat kaçta 2020? KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? KPSS 2020 ÖABT sınavına saatler kaldı, adaylar heyecanla sınavın yapılacağı saati bekliyor. ÖSYM tarafından hazırlanan takvimine göre, 20 Eylül bugün gerçekleştirilecek KPSS ÖABT sınavı için heyecan dorukta. ÖABT sınavının ne zaman başlayacağı son bir kez daha kontrol etmek isteyen adaylar, sınav saatini ve sınavın ne kadar süreceğini araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta, kaç dakika sürecek? 2020 KPSS ÖABT sınav kaç dakika sürüyor?

KPSS ÖABT için hazırlıklar tamamlandı, dakikalar kala adaylar sınava girecek. Sınava hazırlanan adaylar sınav saatini beklemeye başlarken, sınavı kaçırmak istemeyen adaylar, KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sorusuna yanıt aramaya başladı. 2020 KPSS ÖABT oturumuna saatler kaldı. İşte merak edilenler...

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?

2020 KPSS ÖABT oturumu saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15) 75 soru 150 dakika

Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15) 75 soru 120 dakika

İngilizce Öğretmenliği - Sınıf Öğretmenliği(Alan Bilgisi (45),Alan Eğitimi (30))

75 soru 120 dakika

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KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDSsonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında,adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.