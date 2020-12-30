KPSS nitelik kodu nedir? 4421, 4429, 4431, 4453, 6514, 7113, 7257 Lisans, ön lisans, ortaöğretim nitelik kodu öğrenme...

KPSS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar KPSS 2020/2 tercih işlemlerini 30 Aralık ve 7 Ocak tarihleri aralığında yapılacak. Tercih işlemleri yapılmadan önce ise kılavuzda yer alan nitelik kodları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Ortaöğretim, lisans ve ön lisan üzerinde yer alan nitelik kodları ile kadro ve pozisyonlar belli olmaktadır. Peki, KPSS nitelik kodu nedir? 4421, 4429, 4431, 4453, 6514, 7113, 7257 nitelik kodları tam listesi!

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık ve 7 Ocak tarihleri aralığında yapılacak. Tercih işlemlerini yapacak olan kişiler nitelik kodları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Peki, 4421, 7113, 4429, 7257, 6514 nitelik kodları ne anlama geliyor. 4421, 4429, 4431, 4453, 6514, 7113, 7257 nitelik kodu nedir?

KPSS tercih kılavuzu son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Açıklamada, ‘’Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.’’ denildi.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

7113 nitelik kodu: İngilizce bilme şartını taşır.

4421 nitelik kodu: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4429 nitelik kodu: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

4431 nitelik kodu: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

4453 nitelik kodu: Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye

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