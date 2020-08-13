KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklanın açıklanmasının ardından, memur olmak isteyen vatandaşlar, 3004, 4421, 4459, 4453 nitelik kodlarının ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. KPSS 2020/1 tercih sonuçlarının ardından tercih kılavuzunda yer alan tablolardaki 'Aranan Nitelik Kodları' sütununda yer alan nitelik kodlarını arama motorları araştırıyor.

KPSS 2020/1 tercih ve yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından 3004, 4421, 4459, 4453 nitelik kodları araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS nitelik kodları? 3004, 4421, 4459, 4453 nitelik kodları ne anlama geliyor?

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlara denir.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

3004, Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak

4421, Ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat lisans programlarından birinden mezun olmak

4459, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak

DİĞER NİTELİK KODLARINDAN BAZILARI

6225= M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

7225= Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

7257= Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

6514= D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6510= C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak